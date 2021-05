Napoli, la panchina è un rebus: Inzaghi e non solo, tutti i nomi sul taccuino

RASSEGNA STAMPA - Il Napoli continua la lotta punto a punto con Lazio, Atalanta, Milan e Juventus per un posto in Champions. Aurelio De Laurentiis, poi, lavora anche alla squadra che verrà. Difficilmente il rapporto con Gennaro Gattuso proseguirà e le candidature per la sua successione non mancano. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, sono tanti i nomi sul taccuino partenopeo. Tra di loro c'è anche Simone Inzaghi. Con il mister piacentino c'è stato qualcosa più di un sondaggio, ma il futuro del piacentino sembra essere ancora sulla panchina della Lazio. Oltre a lui gli altri nomi sono quelli di Italiano e Spalletti. Il sogno è Massimiliano Allegri che al momento ha richieste fuori budget, ma se dovesse abbassare le pretese potrebbe essere il grande nome da portare al Maradona.Più difficile un ritorno di Sarri che, dopo che la Roma si è accordata con Mourinho, al momento pensa alla Premier come prima scelta.