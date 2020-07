Napoli - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

Ci siamo. poco più di 24 ore e sarà tempo di Napoli-Lazio. I biancocelesti nell'ultima giornata di campionato, la possibilità di arrivare seconda o terza in classifica, e sperare che Immobile eguagli il record di Higuain, proprio nel suo vecchio stadio. Il fischio d'inizio è fissato per sabato sera alle ore 20:45, in contemporanea con altre gare, tra cui Atalanta-Inter. Il San Paolo sarà il teatro di questa sfida che raramente è stata banale negli ultimi anni. La partita sarà trasmessa in esclusiva e in diretta da Sky Sport, e sarà visibile sul canale 254 del satellite e sull'app Sky Go.

