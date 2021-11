Napoli - Lazio, la partita sarà trasmessa in tutto il mondo: il motivo

Napoli e Lazio si affronteranno questa domenica chiudendo la 14^ giornata di Serie A. La partita si giocherà al 'Maradona' di Napoli, proprio a pochi giorni dall'anniversario della morte del "diez" per eccellenza. La società partenopea ha annunciato che prima del fischio d'inizio del match ci sarà una cerimonia in onore del Pibe de Oro.

IL MONDO GUARDA NAPOLI - La celebrazione è un'evento imperdibile anche per i non appassionati di calcio. Per questo il club ha annunciato che sia la gara che il pre partita saranno trasmessi in tutto il mondo: "La CBS trasmetterà la Gara negli USA, in diretta, su Paramount+. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Olanda, Slovenia, e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela. Collegati anche Cina, Giappone, Canada e gli Stati africani di Angols, Camerun, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Marocco, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe, Zambia. Copertura anche in Asia con India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka".