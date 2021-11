Napoli-Lazio, cerimonia per Maradona prima del match: i dettagli

Sono passati 365 giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Una leggenda indiscussa che ha lasciato il segno nel cuore di tutti gli amanti del calcio e in particolare dei tifosi napoletani. È da un anno che il capoluogo campano non smette di omaggiare la sua bandiera e il suo numero 10. Quella di domenica contro la Lazio sarà un occasione importante per ricordare l'ex fenomeno argentino. Il Napoli ha chiesto ai propri tifosi di anticipare l'arrivo allo stadio per presenziare alla cerimonia dedicata al Pibe de Oro. In quell'occasione verrà inaugurata e presentata la statua dedicata a Diego proprio nello stadio a lui intitolato.