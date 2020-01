Napoli - Lazio, le pagelle dei quotidiani: bocciato Luiz Felipe, Correa ravviva la gara

Termina l’avventura della Lazio in Coppa Italia. L’armata di Inzaghi, che in campionato si sta rendendo protagonista di uno straordinario percorso, non è riuscita a strappare il pass per la semifinale della competizione nazionale. Al San Paolo contro il Napoli la decide Lorenzo Insigne, che va in gol dopo due minuto dal fischio d’inizio dell’arbitro. I biancocelesti ci provano, riescono ad essere aggressivi e pericolosi, ma qualche errore individuale e la sfortuna li condannano: Immobile fallisce il calcio di rigore e Lucas Leiva si fa espellere per proteste dopo aver fatto fallo.Nella ripresa, il palo nega la gioia del gol a Manuel Lazzari che, insieme ai compagni, deve dare l’arrivederci all Coppa Italia. Giudicata positivamente la prestazione, in particolare, di Jony e Correa, mentre sono bocciati sia Luiz Felipe che Leiva. Di seguito, le pagelle dei principali quotidiani:

CORRIERE DELLLO SPORT - Strakosha 5,5; Luiz Felipe 4,5; Acerbi 6,5; Radu 6 (Patric 5,5); Lazzari 6,5; Milinkovic 6; Parolo 6 Leiva 4; Lulic 6 (Jony 6,5); Immobile 6; Caicedo 5 (Correa 6,5). All. Inzaghi 5,5

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 5,5; Luiz Felipe 4,5; Acerbi 6; Radu 6 (Patric 6); Lazzari 6,5; Milinkovic 6,5; Parolo 5,5; Leiva 4,5; Lulic 6,5 (Jony 6); Immobile 5; Caicedo 5,5 (Correa 6). All. Inzaghi 6.

CORRIERE DELLA SERA - Strakosha 5,5; Luiz Felipe 5; Acerbi 6; Radu 5,5 (Patric 6); Lazzari 5; Milinkovic 6; Parolo 6; Leiva 4; Lulic 5,5 (Jony SV); Immobile 5,5; Caicedo 6,5 (Correa 6). All. Inzaghi 6.

IL MESSAGGERO - Strakosha 5,5; Luiz Felipe 5; Acerbi 6; Radu 5,5 (Patric 6); Lazzari 6; Milinkovic 6; Parolo 6; Leiva 5; Lulic 5,5 (Jony SV); Immobile 6; Caicedo 6 (Correa 5,5). All. Inzaghi 6.

LA STAMPA - Strakosha 6; Luiz Felipe 5; Acerbi 6; Radu 6 (Patric 6); Lazzari 6; Milinkovic 5,5; Parolo 7; Leiva 4; Lulic 6 (Jony SV); Immobile 5; Caicedo 6 (Correa 6). All. Inzaghi 6.

LIBERO - Strakosha 5,5; Luiz Felipe 5; Acerbi 6; Radu 6 (Patric SV); Lazzari 6,5; Milinkovic 6; Parolo 5,5; Leiva 4; Lulic 5,5 (Jony SV); Immobile 5; Caicedo 6,5 (Correa 6).

IL TEMPO - Strakosha 5,5; Luiz Felipe 5; Acerbi 5,5; Radu 6 (Patric 6,5); Lazzari 6,5; Milinkovic 6,5; Parolo 6,5; Leiva 4; Lulic 6,5 (Jony SV); Immobile 6,5; Caicedo 5,5 (Correa 6). All. Inzaghi 6,5.

