Napoli - Lazio, Luiz Felipe: "Teniamo alla Coppa, serve la gara perfetta"

NAPOLI - LAZIO - Luiz Felipe ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel prima della partita tra la Lazio e il Napoli: "Questa Coppa ci ha dato tante soddisfazioni, oggi serve una partita perfetta per andare in semifinale. Non è stato facile preparare la gara, ma anche con la Juventus è stato così. Serve la giusta tensione e concentrazione al 100% per fare una grande prestazione. Il Napoli non vive un gran momento ma ha una grande squadra e grandi calciatori, dobbiamo essere attenti. Speriamo non tornino a vincere oggi. Serve la partita perfetta".

Il difensore brasiliano ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport: "Adesso dobbiamo guardare avanti per toglierci tante soddisfazioni. Oggi abbiamo l'opportunità di andare avanti in questa competizione, sappiamo che non sarà facile ma ci dobbiamo provare. Sappiamo quanto ci ha dato questa competizione e dobbiamo fare una partita perfetta".

