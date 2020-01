Lazio, Colonnese: "Stasera come in Champions League. Il Napoli deve provarci..."

Doppio ex, duplice pensiero. Da un lato, Francesco Colonnese è convinto delle possibilità della Lazio di disputare una grande partita questa sera al San Paolo. Dall'altro, c'è il Napoli che ha bisogno di rialzarsi. L'ex difensore biancoceleste ha parlato così a Radio Kiss Kiss: “Stasera è l’occasione giusta per il Napoli. La Coppa Italia è un obiettivo importante, anche se la Lazio resta un avversario difficile da affrontare. Non credo che i biancocelesti possano essere distratti dall’imminente derby. La squadra di Inzaghi è concentrata, in forma, solida, concreta. Non prenderà la gara sotto gamba. Sarà una partita difficile per entrambe: se hanno la mente lucida, sia Lazio che Napoli sono fortissime. Chi ama il calcio questa sera vorrebbe vedere un grande spettacolo, sarà come un match di Champions League. Quale miglior partita per dimostrare di non essere deboli”.

