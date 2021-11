Napoli - Lazio, Tare: “48 ore intense, stasera gara difficile. Pedro? Ha sorpreso anche noi"

È questione di minuti e la Lazio scenderà in campo per affrontare il Napoli capolista. Gara importantissima e attesissima per la classifica e determinante per il percorso di entrambe le squadre. Ai microfoni di Dazn è intervenuto per presentare la gara Igli Tare: “Bellissimo ricordare un grande campione mitico del calcio mondiale. Purtroppo siamo stati negli spogliatoi e non abbiamo visto niente ma penso che sia straordinario onorare Maradona”

SARRI – “È una partita cruciale perché lui ha un legame molto forte con la città. Non abbiamo avuto il tempo di pensarci troppo alla partita perché siamo tornati venerdì pomeriggio da Mosca e sono state 48 h molto intense. La squadra sta capendo bene le idee di calcio e le ultime tre trasferte giocate sono state fatte bene e dobbiamo dare continuità anche se stasera giochiamo in un campo difficile”

PEDRO - “Ci ha sorpreso un po’ tutti perché ha una voglia matta in ogni allenamento è un esempio anche fuori dal campo è stato un acquisto molto azzeccato. Speriamo di dare qualcosa in più perché stiamo indietro ma la sua duttilità unita alla crescita di Felipe Anderson sono determinanti”

