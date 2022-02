Napoli, Politano: “Fra tre giorni possiamo riscattarci, Lazio squadra forte”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio al Camp Nou, il Napoli è costretto a salutare l'Europa League contro un Barcellona devastante che si impone 2-4. Matteo Politano, autore dell'ultimo gol degli azzurri, ha parlato ai microfoni di Sky anche in vista del match che attende gli uomini di Spalletti contro la Lazio: "Fortunatamente fra tre giorni abbiamo già la possibilità di riscattarci. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte come la Lazio, ora dobbiamo ricaricare le pile per buttarci sul campionato”.

Cosa vi portate dietro dopo questa sconfitta?

“Oggi abbiamo capito che se non lavori da squadra, di reparto, in entrambe le fasi, trovi squadre forti come il Barcellona o come può essere domenica la Lazio, che palleggiano bene. E poi la palla diventa difficile da recuperare”.