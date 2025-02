Napoli, Reginaldo: "Conte studierà qualcosa di diverso con la Lazio. Ngonge..."

L'ex attaccante Reginaldo ha parlato a Radio Marte del ko di Neres e dell'idea Raspadori contro la Lazio: “La fascia sinistra faceva la differenza nel gioco del Napoli: ora con l’infortunio di Neres si perde tanto. La scelta del sostituto penso che cadrà su Raspadori, che fa più sacrificio come chiede il mister rispetto a Ngonge che invece è più proiettato per la fase offensiva e molto meno per quella difensiva. Anche il cambio modulo è ipotizzabile e in questo senso vedrei bene anche un 3-5-2 ma bisognerebbe poi capire con chi il Napoli scenderebbe in campo in attacco e anche sulle fasce. In questo caso saresti più coperto e quindi ci si esporrebbe di meno alle ripartenze dei biancocelesti.

Certo è importante non toccare gli equilibri di squadra, sarà una settimana di studio e valutazioni per il mister. Conte ha già incontrato e perso due volte contro la Lazio, studierà qualcosa di diverso, volendo evitare di dare spazi alla Lazio che è molto brava nel ripartire. Juve-Inter e Lazio-Napoli sono due partite difficili ma la più complicata è per l’Inter dal momento che la Juve deve cercare di non perdere più punti in campionato. Ieri i bianconeri hanno vinto in Champions League e in serie A non ci sono più scuse. Se dovessero continuare con il loro trend non positivissimo, infatti, potrebbero rischiare di perdere la qualificazione alla prossima Champions League”.