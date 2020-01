Napoli, Rivieccio: “La Lazio per tutta la gara con un telecronista in più…”

Quella di ieri giocata al San Paolo è stata davvero una partita piena di colpi di scena, con due espulsioni nei primi minuti di gara, il rigore concesso - e poi sbagliato - da Ciro Immobile, una serie infinita di pali e traverse. Alla fine, sono stati i partenopei ad avere la meglio grazie alla rete, arrivata dopo due minuti dal fischio d'inizio del match, di Lorenzo Insigne. Gino Rivieccio, noto comico campano, ha ironizzato sulla telecronaca di Rai Sport, direttamente dal proprio profilo Twitter: "La Lazio ha giocato per pochi minuti con un uomo in più. E per tutta la partita con un telecronista in più".

