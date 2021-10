Napoli, seguita la battaglia legale di De Laurentis contro Allan: Hysaj testimone

Seguita la battaglia legale di Aurelio De Laurentis nei confronti dei calciatori che quel 5 novembre del 2019 si rifiutarono di andare in ritiro, dopo la sconfitta col Salisburgo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri si è svolta l'udienza per il caso Allan al quale il club partenopeo chiede il pagamento di una multa di circa 80 milioni. Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati vari testimoni, per la società il direttore sportivo Giuntoli e il suo vice mentre per Allan Ancelotti che, all’epoca dei fatti, era l’allenatore e a seguire Insigne, Maksimovic, Lozano e Hysaj che in quel periodo vestiva la maglia del Napoli. A fine novembre dovrebbe arrivare la decisione del collegio ma ci sarà un’ulteriore udienza, in cui verranno sentiti solamente Hysaj a difesa del calciatore brasiliano e il vicepresidente Edoardo De Laurentis per parte del club.

