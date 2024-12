Napoli, Tesser duro: "La Lazio non ha qualcosa in più del Napoli, ma..."

Nel corso della trasmissione Bordocampo – II Tempo, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Attilio Tesser, ex giocatore del Napoli: “Conte sta portando avanti il suo modo di vedere il calcio. Io ci ho giocato contro in qualche occasione e posso dire che fa un calcio offensivo. Poi fa anche un calcio equilibrato, non è il calcio di Allegri e di Spalletti, ma fa un buon calcio e questo lo dicono anche i numeri. Credo sia giusto dare tempo a una squadra che doveva ritrovarsi in primis psicologicamente dopo la stagione disastrosa dell’anno scorso. E credo che in questo la riuscita sia stata massima, basta guardare Di Lorenzo e Lobotka. Penso che Conte sia sulla strada giusta. Quest’anno, a differenza degli altri anni, c’è grande equilibrio al vertice e io resto molto fiducioso sul Napoli di Conte.

Chi ha qualcosa più del Napoli in termini di rosa? L'Inter sicuramente. La Lazio, ad esempio, per me non lo è. L’Atalanta ha una rosa al livello del Napoli, non la vedo più forte. Più che altro ha uno stato mentale diverso da un paio d’anni, ma non ha un organico più forte del Napoli. Ha un’ottima squadra e fa uno dei calci più belli d’Europa".