Napoli, tifosi contro De Laurentiis: "Buffone, compra i giocatori!"

Non è assolutamente piaciuta ai tifosi del Napoli la sconfitta subita ieri per mano de Benevento che si è imposto per 1-5 in amichevole. Come riportato da CalcioNapoli24 all'esterno dello Stadio Maradona alcuni supporters hanno protestato contro il patron Aurelio De Laurentiis rivolgendogli alcuni epiteti sicuramente poco piacevoli. "Buffone", e ancora: "Compra i giocatori", con particolare riferimento all'ultima sessione di mercato.

