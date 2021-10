Nasce la Maradona Cup: data, luogo e squadre partecipanti

Una partita nel ricordo di Maradona. Il prossimo 14 dicembre, a poco più di un anno di distanza dalla morte di Diego, si terrà la "Maradona Cup", in ricordo del fuoriclasse ex Napoli. A sfidarsi, sul terreno di gioco del Mrsool Park di Riyadh, ci saranno Barcellona e Boca Juniors, due ex squadre dello storico numero 10 argentino scomparso il 25 novembre 2020. A dare la notizia è il club blaugrana con un annuncio sui propri canali social.

❗️ CONFIRMED MATCH

🆚 @bocajrsoficial

14/12

Barça TV+ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2021