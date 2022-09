Nations League, la Serbia se la cava senza Milinkovic: battuta la Norvegia

TUTTOmercatoWEB.com

Si è conclusa l’ultima giornata di Nations League e tra le nazionali che sono scese in campo oggi, anche la Serbia che ha sfidato la Norvegia. Stojkovic orfano di Sergej Milinkovic Savic, squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro la Svezia, ha dovuto rivedere la sua formazione speranzoso di non patire troppo l’assenza del centrocampista biancoceleste. Può tirare un sospiro di sollievo il ct, i suoi ragazzi non si sono fatti intimorire da Haaland e compagni. Prima Vlahovic e poi la firma di Mitrovic hanno consegnato alla propria nazionale non solo la vittoria, ma anche la vetta del girone.

