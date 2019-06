Nations League: Ronaldo in finale, stasera Olanda - Inghilterra

Super Cristiano Ronaldo trascina in finale di Nations League il Portogallo. Nella prima semifinale, giocata allo Stadio Do Dragao di Oporto, il Portogallo sconfigge la Svizzera di Petkovic grazie a una tripletta del suo fenomeno. Alla fine è 3-1, gol elevetico su rigore del milanista Ricardo Rodriguez, e lusitani che aspettano l'avversaria in finale dal confronto tra Olanda e Inghilterra a Guimaraes. Chi vince domenica alle 20.45 si gioca la prima Nations League a Oporto contro Ronaldo, che perde rimane a Guimaraes e domenica alle 15 affronta la Svizzera per la medaglia di bronzo.

