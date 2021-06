Nazionale, i piccoli pazienti del Bambin Gesù supportano gli Azzurri - FOTO

In vista dell'Europeo sempre più vicino, la Nazionale avrà dei tifosi speciali. Si tratta dei bambini dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma che hanno realizzato e inviato a Coverciano, sede del ritiro dell'Italia, uno striscione di incitamento: "Forza Azzurri, noi tifiamo per voi". Lo striscione è stato appeso proprio accanto allo spogliatoio della Nazionale, per far sì che gli Azzurri si ricordino dell’incitamento dei loro piccoli grandi tifosi prima di scendere in campo. Tutti i calciatori della Nazionale si sono fatti fotografare vicino al bellissimo messaggio. Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha aggiunto: "Hanno una mentalità talmente forte che noi dobbiamo imparare da loro”.