Nazionale, incontro biancoceleste a Coverciano: Veron fa visita a Mancini e Lombardo - FOTO

C'è un po' di biancoceleste in quel di Coverciano. Durante il ritiro della Nazionale maggiore in vista dell'imminente Europeo, il ct Roberto Mancini e il suo collaboratore tecnico Attilio Lombardo hanno ricevuto una visita davvero particolare. A raggiungerli per vivere da vicino gli allenamenti degli azzurri è arrivato un ex compagno di squadra e soprattutto un grande amico, Juan Sebastian Veron. Il centrocampista argentino, che ha vissuto tante battaglie insieme a Mancini e Lombardo con la maglia della Lazio, ha pubblicato una foto con i due amici su Instagram aggiungendo: "Buona Fortuna ai miei amici!! a Roberto e tutto lo Staff Tecnico Grandi Compagni e Amici!".