Nazionale, Maddaloni: "Immobile sarà il titolare agli Europei, ma Belotti..."

Massimiliano Maddaloni, vice-allenatore in Cina e membro dello staff sia di Lippi che di Cannavaro, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Ciro Immobile e del suo ruolo in Nazionale: "Se Immobile sarà il titolare agli Europei? Vedo che Mancini alterna Immobile e Belotti là davanti, quindi penso che comincerà lui ma sempre con la possibilità di cambiare in corsa da parte del ct. Non a caso nelle ultime convocazioni ha chiamato 38 giocatori, significa avere tante alternative. L'Italia si sta comportando molto bene, ma finora non ha mai incontrato grandi squadre. Quando sfideremo le più forti capiremo se è realtà quello che percepiamo".