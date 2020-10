Nazionale, Mancini: "Domani test importante. Speranza? Prima di parlare bisogna pensare"

Amichevole importante per l'Italia quella di domani in programma allo stadio Franchi di Firenze contro la Moldava. Sarà un'occasione importante per il ct anche per dare spazio a chi in questo periodo è stato impiegato meno. A confermarlo le parole di mister Mancini che ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia: "La formazione di domani sarà diversa dalle ultime, ci sarà modo di impiegare ragazzi che finora hanno avuto meno spazio. Domani ci aspettiamo un avversario chiuso, non dovremo avere fretta, ci è già capitato in altre occasioni". Sul ranking: "Quella del ranking è una questione molto importante, non possiamo compromettere quello che abbiamo fatto nei mesi con la partita di domani. Abbiamo recuperato 8-9 posizioni, vorremmo recuperarne altre prima del sorteggio per le qualificazioni Mondiali. Adesso le cose sono andate bene, bisogna fare bene anche per le partite che non contano, anche cambiando i giocatori". In merito alle dichiarazioni del Ministro Speranza sul calcio: "Io non so se può fare male o meno. Bisogna pensare quando si parla, ogni tanto. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola. Non è una cosa data così, abbiamo diritto a tutto questo. È una priorità importante, lo sport in Italia è praticato da milioni di italiani, a tutti i livelli".

