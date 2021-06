Nazionale, Mancini sceglie Immobile: "Un goleador, ma sa far giocare la squadra"

Questa sera è andata in onda una nuova puntata di "Sogno Azzurro", la docu-serie che ripercorre il cammino che ha portato la Nazionale di Mancini a Euro2020. Numerosi i contributi degli stessi protagonisti della squadra, a partire dal commissario tecnico. L'allenatore, parlando della probabile formazione per l'Europeo, ha inserito anche il biancoceleste Ciro Immobile, sottolineando le sue qualità: "È un grande goleador. E sa anche far giocare la squadra".

