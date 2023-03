Nazionale, Provedel è out: ecco chi prende il suo posto

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Ivan Provedel alza bandiera bianca in vista degli impegni con la Nazionale. In mattinata non ha risposto alla convocazione del ct Mancini, ha ancora febbre alta. Ieri ha stretto i denti per il derby, ma niente azzurro. Al suo posto Mancini ha convocato Marco Carnesecchi. La Figc rende noto che il portiere della Cremonese che era in raduno a Roma con l'Under 21 sarà a disposizione per l'allenamento pomeridiano.