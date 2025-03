Nazionale, Spalletti: "Zaccagni da valutare, se non ce la dovesse fare chiamerò..."

L'Italia esce sconfitta dalla sfida con la Germania, valida per l'andata dei quarti di Nations League. Gli azzurri dovranno dovranno dare il massimo nella gara di ritorno, è l'unica occasione per poter passare il turno. In conferenza stampa il ct si è soffermato a lungo sulla prestazione dei suoi e poi, pensando alla partita di Dortmund, ha aggiunto: "Se ci sono i presupposti per vincere? Io negli spogliatoi ho fatto i complimenti. Poi la dovrò rivedere, però non siamo mai stati in balia della loro qualità. Non vedo perché non si possa essere convinti di avere le stesse possibilità: quello che hanno fatto loro lo possiamo fare noi. La partita, se si vuole essere obiettivi, ha raccontato questo. Sono convinto di poter andare a fare una buona gara, poi ne discuteremo a fine partita".

Poi, passando alle condizioni della squadra, Spalletti si è soffermato in particolare su Politano e Zaccagni: " Se ha deciso chi convocare? Dipendeva da Kean, che è diffidato. Se avesse preso l'ammonizione, saremmo stati costretti. Poi dovremo valutare le condizioni fisiche, di Politano e di Zaccagni su tutti, e valuteremo. Se Zaccagni non ce la dovesse fare, potrebbe darsi uno come Baldanzi o uno di fascia. Valuteremo".

