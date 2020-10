Nazionali, annullata la partita dell'Albania di Strakosha: ecco il motivo

La partita tra Armenia e Albania in programma oggi alle 15:00 è stata annullata. L'Uefa, oltre a dover cancellare la suddetta amichevole, è stata costretta a modificare la sede di due partite di Nations League. Si tratta di Armenia - Polonia, prevista domenica a Erevan e spostata a Tychy in Polonia, e Azerbaidjan - Cipro, in cartellone martedì 13 a Baku ma che si disputerà a Elbasan in Albania. Il motivo di tali decisioni sono gli scontri in corso tra Armenia e Azerbaidjan nella zona del Nagorno-Karabakh, conflitti che si sono inaspriti negli ultimi 10 giorni. Non scenderà in campo oggi dunque Thomas Strakosha che tornerà a giocare direttamente domenica 11 per la sfida contro il Kazakistan.

