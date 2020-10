Italia - Moldavia, le probabili formazioni: Lazzari e Acerbi dall'inizio

La Nazionale di Roberto Mancini si sta preparando per scendere in campo stasera alle 20:45 a Firenze. All'Artemio Franchi l'Italia ospiterà la Moldavia per un match amichevole in cui il ct avrà modo di sperimentare e dare spazio a giocatori che solitamente ne hanno di meno. Nella difesa a 4 degli azzurri saranno presenti due biancocelesti: oltre ad Acerbi che farà coppia con Mancini, Lazzari agirà da terzino destro. Solo panchina invece per Immobile che lascerà spazio a Ciccio Caputo in avanti. Ecco il probabile undici titolare.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. A disposizione: Cragno, Silvestri, D'Ambrosio, Emerson Palmieri, Ogbonna, Sensi, Barella, Verratti, Grifo, Lasagna, Orsolini, Kean, Immobile. Ct: Mancini

MOLDOVA (5-4-1): Koselev; Platica, Mudrac, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Epureanu, Ionita; Milinceanu. A disposizione: Namasco, Cebotari, Racu, Graur, Craciun, Marandici, Suvorov, Cociuc, Coiocari, Caimaciov, Nicolaescu, Boiciuc. Ct: Firat

