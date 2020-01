Negli spogliatoi si abbassa la saracinesca: nessuno come la Lazio in Europa

“Chiuso per volontà del mister”, più che per ferie. Tutt'altro. Quando la saracinesca si abbassa, la Lazio inizia a lavorare con maggior concentrazione e intensità. Lo dimostrano i numeri, non solo dei gol realizzati nell'ultimo quarto d'ora. Ma anche di quelli evitati. Come riporta Lazio Page, nessuno in Europa ha subito meno reti dei biancocelesti nei secondi tempi. Sono solo 3 quelle incassate dalla Lazio dal 46' in poi in Serie A, delle quali due sono arrivate nella sconfitta contro la Spal del 15 settembre (2-1), e una a risultato già acquisito contro il Lecce il 10 novembre (sul 4-1 per la Lazio, ndr). Uno score da far invidia a tante big europee. Questa la classifica: Lazio 3; Reims 5; Athletic Bilbao, Leicester, PSG 6; Atletico Madrid 7; Liverpool 8; Inter, Juventus, Real Madrid, Marsiglia 9.

