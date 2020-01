Ecco la ‘zona Lazio’! In Europa solo il Lipsia ha fatto meglio negli ultimi 15’

Ormai è diventata la ‘zona Lazio’. La squadra di Inzaghi continua a decidere le partite negli ultimi minuti, e la rete contro la Brescia è solamente l’ultima in ordine cronologico. In particolare, nell’ultimo quarto d’ora sono arrivati già dodici gol. Una ‘collezione’ di questo tipo fa in modo che i biancocelesti occupino il secondo posto, dietro al Lipsia, tra le squadre europee, nella classifica che prende in considerazione solamente gli ultimi quindici minuti di gioco. La Lazio condivide l’argento con City e PSG, mentre è seguita ad una sola lunghezza di distanza da Wolverhampton ed Hoffenheim.

BOMBER - Se la squadra deve accontentarsi del secondo posto, Ciro Immobile è in vetta tra i goleador dell’ultimo minuto. Nessuno, riporta Lazio Page, ha fatto meglio di ‘Ciruzzo’ in Europa: solamente Jimenez lo eguaglia. I due sono seguiti, a quota quattro, da Joao Pedro, Alioui, Icardi, Neymar, Avila, Perez, Moreno, Joselu e Maddison.

