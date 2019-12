Nela: "Negli ultimi anni la Lazio si è sempre persa all'ultimo, vedremo"

La prima parte della stagione della Lazio è stata da urlo. Terzo posto, con un buon margine sulla quinta e con la possibilità di dare un'occhiata persino a Inter e Juventus là davanti. Alla domanda di TMW Radio sul fatto che la squadra di Inzaghi sia da scudetto o meno, Sebino Nela - ex difensore della Roma - ha risposto così: "I numeri dicono di sì, poi ha la grande capacità di vincere sul finale le partite. Questo dimostra una buona condizione fisica e che c'è tanta voglia nello spogliatoio. Napoli e Atalanta stanno un po' mancando e la Lazio, così come la Roma, ne sta approfittando. Negli ultimi anni i biancocelesti hanno fallito la qualificazione in Champions nelle ultime 7-8 giornate, vedremo cosa accadrà nel 2020 ma al momento il giudizio non può che essere positivo".

