Nizza-Marsiglia, tifosi in campo e rissa tra giocatori: partita sospesa - VIDEO

Incredibile quanto successo in Francia. La partita di questa sera tra Nizza-Marsiglia, valida per la terza giornata di Ligue 1, è stata interrotta bruscamente. La curva dei padroni di casa ha invaso il campo, mettendosi all’inseguimento dei giocatori del Marsiglia. Qualche tifoso ha lanciato oggetti, specialmente bottigliette, sul terreno di gioco e Payet, numero 10 dell'OM, le ha rilanciate sugli spalti, scatenando la reazione della tifoseria. La tensione allo stadio Allianz Riviera cresce e i nervi sono sempre più tesi: parte anche la rissa tra le panchine. Il match è stato sospeso al minuto 76 sul risultato di 1-0 per il Nizza.

Léger envahissement de terrain et jets de prijectiles, le match est arrêté #OGCNOM pic.twitter.com/TX46g2YPK8 — GOALS LIGUE 1 (@GOALSLIGUE1) August 22, 2021