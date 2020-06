Nocerino studia da allenatore: "Non ho un modello, ma mi piace Simone Inzaghi"

L'ex centrocampista Antonio Nocerino, da gennaio ha intrapreso la carriera di allenatore. In un'intervista a Tuttomercatoweb.com ha inserito il tecnico della Lazio Simone Inzaghi tra i preferiti: "Sono aperto a tutto. Ho allenato l’Under 15, ho fatto l’assistente dell’Under 17. È un nuovo percorso che mi sta prendendo tanto. Non mi precludo tanto. Ma se mi chiamano ad allenare un settore giovanile, una Primavera, lo faccio. Voglio fare questo percorso, il più adatto al mio carattere. Modelli? Prendo tanto anche da quelli che non mi sono piaciuti. Se sei intelligente così capisci dove non devi sbagliare. Non ho un riferimento, però mi piacciono Simone Inzaghi, De Zerbi, Juric, Gasperini. Allenatori bravi nell’organizzazione della squadra. Seguo i nuovi, poi ripenso a quelli che ho avuto. Tutto fa bene per imparare".

Champions League, Sky Sport: "Final eight a Lisbona". Europa League in Germania

Pippo Inzaghi: "Scudetto? Simone e la Lazio possono farcela"

TORNA ALLA HOMEPAGE