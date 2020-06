Champions League, Sky Sport: "Final eight a Lisbona". Europa League in Germania

Novità per quanto riguarda per lo svolgimento delle restanti partite delle coppe europee. Secondo quanto riporta Sky Sport la Uefa avrebbe deciso formule e sedi delle fasi finali che si svolgeranno nel mese di agosto. In Champions League, dopo il ritorno degli ottavi di finale che si svolgeranno rispettando la sede in programma, Lisbona ospiterà la final eight con le 8 qualificate ai quarti. Stesso format per l'Europa League, dopo il completamento del quadro di sedicesimi e ottavi, con la final eight che si svolgerà sicuramente in Germania, ma ancora non è nota la città.

