Pippo Inzaghi: "Scudetto? Simone e la Lazio possono farcela"

RASSEGNA STAMPA - Il calcio riparte. Stasera Juventus e Milan daranno il via alle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Le tre partite e l'assegnazione del trofeo, poi sarà la volta del campionato. Una stagione sconvolta dalla pandemia e dal coronavirus che ha stravolto calendari e gerarchie. Il match di stasera all'Allianz, però, è per palati fini visto che si affrontano due delle big storiche del calcio italiano. Non si può parlare di Juventus - Milan senza ricordare Filippo Inzaghi che ha trascinato e vinto con entrambe le maglie. L'attuale tecnico del Benevento, vicinissimo alla promozione in Serie A, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport dando per favorita la Juventus, ma in una gara secca può succedere di tutto e i meneghini possono dire la loro. Diverso il discorso per la lotta Scudetto. Il cuore e il legame di sangue con il fratello Simone lo porta a tifare per la sua Lazio: "Scudetto? Nello sprint finale Simone avrebbe potuto sfruttare il vantaggio di essere fuori dalle coppe e invece adesso il campionato non sarà disturbato da altre manifestazioni. Però la Lazio deve inseguire ilo suo sogno: sono convinto che possa farcela". Super Pippo invita anche a non sottovalutare l'Inter che, qualora vincesse il recupero con la Sampdoria, potrebbe pericolosamente rientrare in corsa

