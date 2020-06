Lazio, Correa sogna la doppia cifra: nel mirino c'è l'Atalanta, il 'Tucu' sa come batterla

Ripartire da dove la stagione si era interrotta. Manca sempre meno alla ripresa del campionato di Serie A, e in casa Lazio c'è voglia di tornare ai ritmi precedenti allo stop. Lo sa bene Joaquin Correa che, nell'ultima gara, quella contro il Bologna, aveva siglato il settimo sigillo in campionato, l'ottavo contando anche l'Europa League. In carriera non ha mai raggiunto le dieci reti in un singolo campionato. Gliene mancano tre e ha davanti dodici partite per riuscirci. Se si volta, il 'Tucu' vede una stagione vissuta sulle montagne russe: l'exploit iniziale con sei centri nelle prime dodici giornate, poi un'astinenza durata 13 gare consecutive. Una parentesi che è andata dal 10 novembre al match che ha preceduto la sospensione della Serie A.

ATALANTA VITTIMA PREFERITA - L'Atalanta è distante meno di due settimane, e l'argentino non potrebbe esserne più felice. Anche perché, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Dea è una delle sue vittime preferite. Contro i bergamaschi, due colpi da maestro: il primo datato 15 maggio 2019, in finale di Coppa Italia, il secondo in quella che è stata, a detta di molti, la gara della svolta. Correa contribuì alla rimonta della ripresa, realizzando il 2-3. Dopo una quarantena vissuta con difficoltà ma anche con consapevolezza, l'attaccante punta alla doppia cifra, al traguardo mai raggiunto.

TRAGUARDI - La poca freddezza è sembrata essere sempre una delle caratteristiche del 'Tucu'. Il record personale è stato centrato nell'annata attuale: il massimo era stato il raggiungimento di cinque gol nella stagione scorsa. Col Siviglia si era fermato a quattro. D'altronde da quando è stato acquistato, ha mostrato progressi costanti. Tanto che la rivista 'Don Balon' avevva ipotizzato addirittura la pista Real Madrid, pronto a sborsare 80 milioni di euro per acquistarlo. Voci mai confermate. Il mercato può attendere, nella testa del Tucu solo tanta voglia di continuare a sognare con la Lazio. Possibilmente, con altri gol all'attivo.

Roma, Fonseca: "Lazio? Gruppo che si conosce da anni, contro di loro..."

Scudetto del 2000, Almeyda e Sensini: "Quella vittoria per sempre nel cuore"

TORNA ALLA HOMEPAGE