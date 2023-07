Non solo Milinkovic: chi sono gli altri "top player" in forza all'Al-Hilal

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Mancano pochi dettagli al trasferimento di Milinkovic-Savic all'Al-Hilal squadra araba con sede nella città di Riad. Un club che vuole emergere e sfidare Cristiano Ronaldo che lo scorso gennaio si è trasferito all'Al-Nassr altro noto colosso della capitale saudita. Il serbo sarà la ciliegina sulla torta di una formazione che può già vantare tra le sue file diversi calciatori che hanno giocato a grandi livelli in Europa.

Tutti i top player europei dell'Al-Hilal

Partendo dall'allenatore Jorge Jesus dopo aver guidato le grandi di Portogallo e il Fenerbahçe è tornato in Arabia Saudita. Aveva già allenato l'Al-Hilal nel 2018-2019. Proseguendo con la difesa troviamo Koulibaly appena prelevato dal Chelsea mentre a centrocampo il pezzo forte è Ruben Neves arrivato dal Wolverhampton per 55 milioni di euro. In attacco i giocatori di spicco sono l'ex Porto Marega e l'ex Sporting e Benfica Carrillo spesso in passato accostato alla Lazio.