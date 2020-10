Oddi: "Contento per Correa, giocatori del genere sono rarissimi"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi per parlare della Lazio e della stagione in corso: "Quando i giocatori della Lazio vanno in Nazionale, spero sempre che non giochino. Noi abbiamo già tanti problemi in rosa, mandare i giocatori in Nazionale diventa deleterio. Per uno come Lazzari, ad esempio, è più facile farsi male perchè è un giocatore in costante movimento. Tra l'altro erano partite di poco spessore, certamente non importanti. Correa? A lui ad esempio ha fatto bene giocare con l'Argentina, il gol ti esalta e speriamo possa rendere ancora di più con la Lazio. Tutti vorrebbero averlo in squadra, è uno che salta l'uomo e ha velocità. Ora i giocatori con il dribbling sono rarissimi, apre le difese con facilità".