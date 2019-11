Oddi: "Lazio - Atalanta come noi con il Verona nel '74: ha cambiato tutto"

Tra nostalgia e bei presentimenti, chissà che l'aneddoto a cui ha dato voce Giancarlo Oddi non sia di buon auspicio per la Lazio di Inzaghi. L'ex biancoceleste, campione d'Italia con la banda del '74, ha trovato un'analogia interessante tra il campionato di allora e quello ancora in corso. Ecco le sue parole a Radiosei: “È incredibile pensare a quel primo tempo di Lazio - Atalanta. I biancocelesti sono passati da un possibile -8 in classifica ad essere a più cinque punti sulla Dea. Ci sono partite che cambiano le stagioni e non è solo un fatto tecnico, più che altro mentale. Mi viene in mente quel Lazio - Verona del 74’ che fu decisivo per noi, ad esempio. Nello spogliatoio, durante l’intervallo di Lazio-Atalanta, è cambiata la stagione della squadra di Inzaghi".

