Olanda - Italia, le pagelle dei quotidiani: Locatelli il migliore, Immobile assist man

Parte forte l'Italia in Nations League, già in testa al proprio girone grazie alla vittoria di ieri sera contro l'Olanda. Se il pareggio contro la Bosnia aveva interrotto una striscia di 11 vittorie consecutive arrivate durante le qualificazioni ai prossimi europei, l'1-0 di ieri ha convinto anche dal punto di vista del gioco, con Mancini bravo a mettere in campo una squadra giovane e frizzante. Decisivo il gol di Barella, anche stavolta uno dei migliori in campo, ben imbeccato da Ciro Immobile, autore di 90' minuti in cui ha alternato tanta corsa e giocate di qualità. Andiamo a scoprire le pagelle assegnate dai principali quotidiani sportivi agli Azzurri.

GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 7; D'Ambrosio 6; Bonucci 6,5; Chiellini 7; Spinazzola 7,5; Barella 7; Jorginho 7; Locatelli 8 (dall'81' Cristante sv); Zaniolo 6 (dal 42' Kean 6); Immobile 6,5; Insigne 7 (dal 90' Chiesa sv). All. Mancini 7,5.

CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 6,5; D'Ambrosio 6,5; Bonucci 6,5; Chiellini 6,5; Spinazzola 7,5; Barella 7,5; Jorginho 7,5; Locatelli 7,5 (dall'81' Cristante sv); Zaniolo 6 (dal 42' Kean 6); Immobile 6,5; Insigne 7 (dal 90' Chiesa sv). All. Mancini 8.

CORRIERE DELLA SERA - Donnarumma 7; D'Ambrosio 6,5; Bonucci 6,5; Chiellini 6,5; Spinazzola 7; Barella 7; Jorginho 7; Locatelli 7,5 (dall'81' Cristante sv); Zaniolo 6 (dal 42' Kean 6); Immobile 6,5; Insigne 6,5 (dal 90' Chiesa sv). All. Mancini 7.

