Gentile: "Bonucci, Chiellini e Acerbi non sono eterni. Sarà dura sostituirli"

Claudio Gentile è stato uno dei più grandi difensori della Serie A tra gli anni '70 e '80. Campione del mondo con l'Italia nel 1982, in 11 anni di Juventus ha conquistato 6 scudetti e 2 coppe Italia. Con lui, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è parlato ovviamente di difesa e dei profili del campionato italiano che più gli piacciono. "Presto, purtroppo, finirà il ciclo di Chiellini, Bonucci e dello stesso Acerbi. Non possono essere eterni. Poi sarà dura. Tanto che ormai andiamo sempre più spesso all’estero, noi che avevamo una scuola invidiata da tutti. Un giovane bravo? Bastoni dell’Inter. Ha piedi buoni, un bel sinistro, tecnicamente è bravo e migliorabile se ha voglia di imparare. Koulibaly e De Ligt sarebbero un’ottima coppia, con caratteristiche complementari. L’olandese è il futuro, è un po’ il “libero” che imposta, il senegalese è un grande marcatore, anche se l’ultimo anno ha avuto problemi. Ma non mi sorprende che lo vogliano in tanti."

