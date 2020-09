Lazio, Calisti: “Mercato? C’è ancora da lavorare. E su Acerbi...”

La Lazio continua a lavorare sul mercato, l'obiettivo è rinforzare la rosa per la prossima stagione. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex biancoceleste Calisti: "Muriqi pare un buon giocatore ma va visto nel nostro campionato. Potrà integrarsi bene, ma parlerà il campo. Fares è un ottimo rinforzo, servono giocatori dinamici anche perchè alcuni giocatori non sono più giovanissimi e c'è bisogno di freschezza. Naturalmente ci saranno da inserire altre pedine. Un difensore centrale, un centrocampista. E' vero che c'è Escalante ma non mi sembra che possa spostare gli equilibri. C'è ancora da lavorare".

ACERBI - "Bisogna verificare come sono andate le cose e ciò che è accaduto realmente. Forse c'è stato un malinteso sulle cifre o sulle parole. Qualcosa sarà successo. Acerbi è un giocatore di gran personalità e non fa passare nulla. Spero che possa rientrare tutto perchè per la Lazio è determinante".

CAMPIONATO - "Se la Lazio si riconfermerà? Me lo auguro. A sinistra intanto c'è da sostituire Lulic che spero possa riprendersi dal guaio alla caviglia. E' vero che c'è Fares ma serve un giocatore diverso che sulla fascia sappia fare le due fasi. La Lazio è ancora un cantiere aperto, anche il mercato in uscita sarà determinante".