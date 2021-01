Olimpiadi 2021, Petrucci: "Restano a rischio. Speriamo che..."

Giovanni Petrucci, ex presidente del CONI, ha parlato così in merito alle Olimpiadi in programma a Tokyo la prossima estate: "Mi auguro che le Olimpiadi inizino come da programma la prossima estate ma è chiaro che il punto interrogativo c'è, una minima incertezza. La paura c'è, il CIO è una grande organizzazione e speriamo che tutto possa andare nel migliore dei modi. Gli atleti meno popolari hanno lavorato per cinque anni, se si dovessero annullare le Olimpiadi sarebbe un colpo mortale ".

