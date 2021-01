Calciomercato Lazio, Todibo avanza: ma Tare studia anche un Mister X

Avanti per Jean-Clair Todibo. Nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti tra le parti per cercare di trovare un accordo. La Lazio prenderebbe Todibo in prestito con diritto di riscatto. Formula utile, soprattutto in tempi in cui soldi da spendere non ce ne sono molti. Il Barcellona ha aperto al prestito di un anno e mezzo (fino a giugno 2022) e vorrebbe fissare il diritto di riscatto intorno ai 20 milioni. La Lazio, invece, non vorrebbe andare oltre i 15. Da capire se i blaugrana vogliano inserire nell’operazione anche il diritto di recompra. Il Benfica, dove Todibo è in prestito, ha aperto all’addio. Strada che appare in discesa insomma. Inzaghi ha avallato la candidatura del francese, lo considera un giocatore molto interessante, un talento che nel contesto Lazio potrebbe finalmente valorizzarsi ed esplodere. Non è un dettaglio, Simone ha sempre voce in capitolo nel mercato, si passa dal suo ok per definire ogni operazione.

Attenzione, però. Todibo non è l’unico nome sulla lista del direttore sportivo. Tare si muove nell’ombra, tende a coprire le sue tracce, a non dare riferimenti. Rumors insistenti dicono di un altro profilo sul taccuino del ds, un giocatore con cui s’erano allacciati contatti già da qualche settimana, che a Tare piace da tempo e che forse sarebbe stato destinato a diventare un nome caldo in estate. È il classico Mister X del mercato laziale, un nome ancora da decifrare, da scovare. La Lazio lo starebbe trattando parallelamente a Todibo, si sta cercando di capire se ci siano i margini per portarlo a Roma subito. Tare lavora a fari spenti, depista chi prova a seguirlo, la certezza è che si va avanti per Todibo, al momento va considerato in pole. Intanto, però, si lavora su una pista parallela, pista ancora segreta. Sono ore calde, la Lazio cerca un difensore. Todibo non è lontano dal traguardo, ma occhio alle sorprese.

Pubblicato il 25/01 ore 00:30