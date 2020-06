Onofri: "Inzaghi l'arma in più, come mentalità ricorda Conte"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Onofri per commentare la ripresa del campionato: "La Juventus vive spesso delle individualità negli ultimi 15 metri, i bianconeri al momento sembrano in calo fisico ed emotivo. Adesso inizierà un nuovo campionato, dove potrà accadere di tutto. L'Inter è in fase di costruzione, ci possono essere quindi dei passi falsi. Adesso avrà il recupero con la Sampdoria, dove vincendo potrà tornare in corsa. La Lazio ha Inzaghi, un grandissimo conoscitore di calcio. Ricordo le sue prime partite alla guida dei biancocelesti, si vedeva già che i risultati non erano casuali. Nasceva tutto dal lavoro in allenamento, come mentalità è molto simile a Conte: Simone però ha cambiato la propria interpretazione, sapendo cambiare idee in corsa, penso anche al cambio di modulo dal 4-3-3 al 3-5-2. La Lazio ha anche il vantaggio di avere meno pressioni, senza contare poi lo straordinario lavoro di Tare nel trovare talenti e rilanciare calciatori".

