Orlando: "Vietato sottovalutare la Lazio. Milinkovic meraviglioso"

Massimo Orlando, ex calciatore di Fiorentina, Atalanta e Reggina, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la prossima giornata di Serie A. Queste le sue parole su Lazio-Napoli e non solo: "La Lazio è un test importante per il Napoli. Se fallisse ancora qualche domanda dovremmo farcela. Come valuta la Lazio? Ha visto che assist Milinkovic contro la Samp? Giocatore meraviglioso. Anche la Lazio non va sottovalutata, si sono trovati degli equilibri ottimi e poi ha giocatori come Milinkovic che possono risolvere le partite".