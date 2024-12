Orsi convinto: "La Lazio è favorita sul Napoli, vi spiego il perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ecco il Napoli. Per gli ottavi di finale di Coppa Italia la Lazio ospita la formazione di Antonio Conte all'Olimpico. Si tratta della prima di due gare in pochi giorni tra le due squadre. Ai microfoni di Radio Radio l'ex portiere Fernando Orsi ha presentato la partita secondo il suo punto di vista: per lui i biancocelesti sono largamente favoriti. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Non sono tanto convinto che le riserve del Napoli siano più forti delle riserve della Lazio. Il problema del Napoli è che Raspadori non fa una partita da chissà quanto. Quelli della Lazio hanno una tenuta fisica, giocano sempre. Secondo me è favorita la Lazio oggi, alla grande. Ma proprio per struttura, per giocatori, per atteggiamento. Baroni sta coinvolgendo tutti quanti. Abbiamo visto in Europa League quello che fa. Non è che ha un curriculum tipo quello di Mourinho, si sta giocando un'opportunità importante, quindi è giusto che faccia vedere che si giochi le sue carte. Deve stare su tutti i tavoli, come è giusto che sia, ma lo sta dimostrando. Sta facendo vedere che punta su tutto“.