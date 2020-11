Orsi saluta Maradona: "Diego sarà sempre con noi. Mai più uno come lui"

Oggi è il giorno del ricordo di Diego Armando Maradona. Anche l'ex portiere della Lazio Fernando Orsi, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ha salutato El Pibe de Oro: "Il mio dispiacere penso che sia quello non solo del mondo del calcio ma del mondo intero. Se ne va una persona leggendaria, che ha dato al calcio e allo sport mondiale delle emozioni che non so se potremo rivivere facilmente da qui a non so quanti anni. Di sicuro, io non potrò più riviverle. Penso che tanta gente non rivedrà mai un giocatore della sua classe, della sua inventiva, della sua genialità".

PRIVILEGIO - "Giocare contro Maradona, a livello professionale, vuol dire aver raggiunto una soddisfazione importante, fondamentale. In quegli anni ho avuto la fortuna di giocare contro tutti i più forti del mondo, ma farlo contro Maradona è stato veramente un grande privilegio. Tra i tanti gol che ho preso nella mia carriera, quelli che ho subito da Diego sono gli unici che non mi hanno fatto arrabbiare, anzi, forse ne vado anche fiero. Maradona fisicamente non c'è più ma ci sarà sempre, da qui a cento, duecento anni noi rivedremo sempre le sue azioni".

MORTE MARADONA, LE PRIME PAGINE IN TUTTO IL MONDO

MORTE MARADONA, EL PIBE DE ORO CON LA MAGLIA DELLA LAZIO

