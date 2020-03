Padovan: "I presidenti di Serie A sono opportunisti e ipocriti, come Cellino..."

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato a TMW Radio della situazione in Lega Serie A. Alcuni presidenti vogliono tornare a giocare (in prima linea c'è Lotito), mentre in tanti sono per l'annullamento della stagione. Dietro a ragioni più 'etiche', però, si nasconderebbero degli interessi personali. Ecco le sue parole: "Insieme al cordoglio e alla preoccupazione, c'è tanto opportunismo e ipocrisia tra i presidenti di Serie A. Per esempio è chiaro che Cellino, ultimo, vuole congelare la classifica. Vogliono annullare il campionato, così che l'anno prossimo si giochi con 20 squadre più le due promosse. Ma anche la terza della B meriterebbe di salire. Una situazione del genere sarebbe criticata e passibile di ricorsi. Se ci saranno le condizioni, si dovrà portare a termine il campionato".

GRAVINA: "SCUDETTO VERRA' ASSEGNATO COMUNQUE"

LOTITO, ALTRO SCONTRO CON MAROTTA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE