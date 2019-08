Pagni: "La Lazio è una società ben strutturata e virtuosa"

La Lazio continua a crescere, la società punta a migliorare ogni anno la sua posizione. Lo sa bene il dirigente sportivo Danilo Pagni, tra l'altro ex collaboratore di Lotito. In un'intervista a TMW ha parlato del settore giovanile biancoceleste, che costituisce le fondamenta per il futuro del club capitolino: "Mi sento di dare una nota di merito per un giovane classe 2002 della Lazio, Damiano Franco. Club come la Lazio, oltre a essere una società virtuosa, è un grande esempio di managerialità".

