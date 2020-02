PAIDEIA - Lazio, controlli per Jony e Marusic - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Poco dopo in Clinica è arrivato anche Adam Marusic. Il montenegrino si è allenato regolarmente oggi. Dovrebbe trattarsi soltanto di un leggero affaticamento per lui, che verrà monitorato nei prossimi giorni.



Accertamenti per Jony. L'esterno spagnolo si è presentato intorno alle 18 presso la Clinica Paideia per dei controlli al piede sinistro. Una botta che gli ha causato del dolore non permettendogli di scendere in campo con i compagni nella seduta di allenamento pomeridiana. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave comunque per lui, che proverà a strappare la convocazione per la sfida con il Bologna.

Pubblicato il 26/02 ale 18:15