PAIDEIA - Lazio, Lazzari in clinica: controlli per l'esterno

Controlli in Paideia per Manuel Lazzari. L'esterno si è presentato nel pomeriggio in clinica per una visita alla mano destra infortunata prima dell'esordio in campionato con la Sampdoria. Una lastra per monitorare lo stato della frattura. Stamattina si è allenato regolarmente agli ordini di Simone Inzaghi insieme ai compagni non utilizzati ieri sera contro il Parma. Ci sarà a Milano per il turno infrasettimanale con l'Inter.